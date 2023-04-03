الإثنين 03-04-2023
الوكيل الاخباري

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز الجلمة بجنين

الأوقاف تعلن توزيع كوبونات مشتريات ومساعدات نقدية بقيمة 100 دينار

التربية: انتهاء التسجيل لامتحان التوجيهي غدا

وزير الخارجية: اجتماع العقبة كان منتجا سياسيا كسر الجمود

تعليمات جديدة حول منح بطاقة المستثمر

4 إصابات بتدهور مركبة واصطدامها بعامود في المفرق

الدفاع الروسية: مقتل 465 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

المستقلة للانتخاب: 20 نيسان آخر موعد لتقديم أوراق الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها

الناتو: فنلندا تنضم رسميا إلى الحلف غدا الثلاثاء

ضبط حفر بئر مخالفة بالجفر واعتداءات كبيرة على المياه في جنوب عمان - صور

الإثنين، 03-04-2023 02:16 م

مالية الأعيان تشرع بمناقشة مُعدّل الشركات

42023212393842211893


الوكيل الإخباري - شرعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون مُعدّل لقانون الشركات لسنة 2022، الوارد من مجلس النواب.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع وزيري الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، بحضور رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، وجمعية البنوك وعدد من المعنيين من شركات ومؤسسات القطاع الخاص.


وقال العين المعشر إن اللجنة حريصة على اجراء نقاش موسع حول مواد القانون وبحثها مع المعنيين، بهدف تسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُسهم بتوفير الجهد وتقليل الوقت والكلف على الشركات والمساهمين فيها، ويحقق تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.


بدوره، قال الشمالي إن القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2022 يأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للإصلاح الاقتصادي بما يتواءم مع قانون البيئة الاستثمارية، مضيفاً أن القانون جاء لتسهيل الأعمال والإجراءات على الشركاء والمساهمين، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال وضمان استقرار التشريعات.


وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.


كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1680523160882

مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة السياحة

WhatsApp Image 2023-04-03 at 2.30.39 PM

لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية تزور مركز علاج الإدمان

0L5A0017

مالية النواب تناقش اليوم تقارير ديوان المحاسبة لوزارة السياحة

النواب

لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المصرية تهنئ بذكرى نصر رمضان

نواب

مجلس النواب يشرع الثلاثاء بمناقشة نظامه الداخلي

WhatsApp Image 2023-04-02 at 3.51.57 PM

الادارية النيابية: حل مرضٍ لموظفي "الاحصاءات" العاملين وفق نظام المشاريع

أخبار متعلقة
1680175863572

مالية الأعيان تُقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض كندي

thumbs_b_c_f5cdd5424be8cb0999b6adaeaa110924

تركيا تجدد دعمها المطلق للوصاية الهاشمية على المقدسات

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير التركي

320232161546458507053

مجلس الأعيان يقر قانون المنافسة كما ورد من النواب

320232161546458507053

مالية الأعيان تُقر معدل قانون المنافسة

1678191281717

عمل الأعيان تقر مُعدل الضمان الاجتماعي