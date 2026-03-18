"مالية الأعيان" تطلع على إجراءات ضمان استدامة سلاسل التوريد

الوكيل الإخباري- بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، أبرز تحديات سلاسل التوريد والنقل في ظل الظروف الراهنة، وإجراءات الحكومة الرامية لتعزيز كفاءة منظومة النقل، وضمان استدامة سلاسل التوريد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، بحضور وزير النقل الدكتور نضال القطامين، وأمين عام الوزارة فارس أبودية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية والقطاعات ذات العلاقة.



وقال المعشر إن الاجتماع يأتي في سياق متابعة اللجنة للتطورات التي تشهدها سلاسل التوريد وقطاع النقل، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي في ظل المستجدات الإقليمية، إلى جانب الاطلاع على حزمة الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء، وتقييم انعكاساتها على تعزيز كفاءة منظومة النقل، وضمان استدامة سلاسل التوريد.



من جانبه، استعرض القطامين واقع سلاسل التوريد والنقل، مبينا التحديات التي تواجه القطاع نتيجة تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة، ومؤكدا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تهدف إلى ضمان أمن الطاقة والحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد.



وأشار إلى وجود تنسيق مستمر وتعاون وثيق مع دول الجوار، بما يسهم في تعزيز استدامة سلاسل التوريد وضمان انسيابية حركة النقل.



بدورهم، قدم الحضور من ممثلي القطاعات المعنية عرضا موجزا حول تطورات الأوضاع الملاحية والجوية في المنطقة، إلى جانب استعراض الواقع التشغيلي لموانئ العقبة، والتحديات المرتبطة بالكلف الإضافية والأعباء المالية الناجمة عن الظروف الراهنة.