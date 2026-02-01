الأحد 2026-02-01 04:26 م

"مالية الأعيان" تطلع على خطط وبرامج منطقة العقبة الاقتصادية

الوكيل الإخباري- اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، على خطط وبرامج سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الجنة اليوم الأحد، مع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية شادي المجالي والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي.


وقال المعشر، إن الاجتماع يهدف للاطلاع على أبرز خطط ومشاريع سلطة منطقة العقبة وشركة تطوير العقبة، ولا سيما أن منطقة العقبة تحظى باهتمام ملكي، كما جاء الاجتماع لمناقشة واقع الحال في العقبة والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك الخطط والمشاريع.


من جانبه، قدم المجالي، عرضا شمل أبرز خطط ومشاريع منطقة العقبة التي وضعت لتحقق الرؤية الملكية بتحويلها إلى مركز أعمال ووجهة ترفيهية عالية المستوى وتعزيز جودة الحياة وازدهار المجتمع من خلال التنمية المستدامة كونها قوة دافعة لتنمية الأردن.


وأشار إلى أهم الإنجازات التي حققت ضمن محاور خطة تطوير منطقة العقبة، الى جانب واقع الحال في منطقة العقبة الاقتصادية عند تنفيذ تلك الخطط والمشاريع، مبينا آلية عمل منطقة العقبة من خلال الموازنة في المنظومة التي تشكلها العقبة في جوانبها الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والبيئية.


بوره قدم الصفدي، إيجازا شمل أبرز محاور خطة تطوير منطقة العقبة، وأوضح أن الشركة تهدف في خطة التطوير إلى جذب استثمارات في قطاعات السياحة والخدمات الترفيهية والمهنية واللوجستية والصناعات، كما بين أبرز الموجودات والمرافق العامة وخدمات البنية التحتية في المنطقة.

 
 


