الثلاثاء 28-02-2023
الوكيل الاخباري

البيت الأبيض يمهل الهيئات 30 يوما لحظر تيك توك على أجهزتها

12 % من صادرات السيجار الكوبي تذهب للشرق الأوسط

18149 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

إغلاق المجال الجوي فوق مدينة بطرسبورغ

قرار من الهيئة العامة لدار مسنين احترقت فيها سيدة قبل ايام

التخطيط تمدد العمل بخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط أريحا

القوات الأوكرانية تطلق أكثر من 200 قذيفة على دونيتسك وخيرسون خلال يوم

التعامل مع 1299 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

سماء الأردن على موعد مع حدث فلكي نادر الخميس القادم

الثلاثاء، 28-02-2023 10:35 ص

مالية الأعيان تقدم 63 توصية للحكومة خلال مناقشات الموازنة

0L5A0436


الوكيل الإخباري - يعقد مجلس الأعيان جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، تمهيدا لإقراره؛ برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وبحضور الحكومة.

اضافة اعلان


وقدمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان 63 توصية للحكومة، تشمل تحسين وتطوير الأداء في القطاعات كافة، والسعي نحو المتابعة والتنفيذ لخطة التحديث الشامل.


وأوصت اللجنة، ضرورة ترجمة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث بخطة عمل تفصيلية للوصول إلى الأهداف ووضع المؤشرات الاقتصادية الكلية المستهدفة لكل عام وذلك لقياس الأداء.


كما أوصت، بالاعتماد على أن الإدارة العامة مكلفة بمهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والعمل على التطوير الإداري في المؤسسات، وتكليف وزارة التخطيط وتمكينها قانونيا، لمهام تنسيق الاستراتيجيات القطاعية من خلال وضع خطط اقتصادية واجتماعية.


وفيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام، أوصت اللجنة تقسيم الوزرات إلى 3 فئات، وزارات سيادية، وانتاجية، وخدمية، فضلا عن دمج المؤسسات التابعة لها، كما وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة الإدارة العامة.


وفيما يتعلق بموظفي القطاع العام، أوصت اللجنة بوضع برامج تدريبية للموظفين الجدد في المؤسسات الحكومية ووضع برامج مستمرة للعاملين فيها لتحسين الأداء، إضافة إلى مراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة لبيئة العمل في المؤسسات الحكومية.


وفيما يتعلق بالأرقام التي جاءت بها الموازنة من نفقات وإيرادات وعجز أوصت اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بوضع برنامج وطني للإصلاح المالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إضافة لأهمية العمل الجاد لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.


كما أوصت اللجنة، ضرورة ضبط بنود الاتفاق وصولا لتحقيق الهدر وإيصال الدعم لمستحقيه فقط وتحسين إدارة المال العام ووقف تجاوزات الإنفاق.


وأوصت اللجنة، على ضرورة أن تمتد رقابة البنك المركزي لتشمل جميع شركات التمويل التي خارج نطاق رقابته حفاظا على حقوق المقترضين والحد من أسعار الفائدة المرتفعة.


وبخصوص الاستثمار، أوصت اللجنة بتحسين بيئة الاستثمار الأمر الذي يتطلب زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني والاستمرار بالإعفاءات الممنوحة للمستثمر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-02-21 at 11.48.19 AM

مشروعا "المنافسة والعمل" تحت القبة الأربعاء

0L5A0436

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون الموازنة تمهيدا لإقراره

330969686_494138609373767_6274915101978869632_n

نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع وفد ليتواني التعاون الثنائي

1677501603142

رئيس مجلس الأعيان يلتقي وفدا برلمانياً ليتوانياً

1677492780918

خدمات الأعيان تتابع تنفيذ خطط عمل وزارة الأشغال

صالح العرموطي

العرموطي: 2212 مرشد تربوي في المدارس الحكومية.. والحكومة: ملتزمون بالمخصصات المرصودة

أخبار متعلقة
0L5A0436

مالية الأعيان تُناقش موازنة وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة

0L5A9220

ترجيح مناقشة الموازنة العامة تحت القبة الأسبوع المقبل

0L5A0436

لجنة فلسطين في الأعيان تدعو لتضافر الجهود لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

1675081306649

الفايز يستقبل رئيس وأعضاء مجموعة السلام العربي

445756_1_1644999664

الأعيان يوافق على معدّل قانون رسوم تسجيل الأراضي

0L5A0436

مجلس الأعيان يعيد للنواب معدل الأحوال المدنية