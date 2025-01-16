"مالية الأعيان" تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025

الوكيل الإخباري- أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة الدكتور رجائي المعشر، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من مجلس النواب.

اضافة اعلان