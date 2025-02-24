"مالية الأعيان" تلتقي جمعية رجال الأعمال الأردنيين

وقال المعشر ان اللقاء مع الجمعية يأتي لدورها المحوري وريادتها في مجال الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، ولبحث أثر الظروف الراهنة على الاقتصاد الوطني، ومدى تأثير التحديات على القطاعات الاقتصادية.
بدوره تحدث الطباع، بحضور مدير عام الجمعية طارق حجازي، عن اثر التطورات الأخيرة على الاقتصاد الوطني، الى جانب أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل الظروف الإقليمية، مؤكدا أهمية دعم الإنتاج المحلي واستغلال الموارد الطبيعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المالية إلى جانب تطوير المشاريع التنموية والاستثمارية ما يعزز الاعتماد على الذات.
واعتبر أن التحديات بمثابة فرصة لتعزيز الاستقلال المالي والاقتصادي من خلال تبني سياسات تنموية مستدامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإشراك القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى وتطوير المشاريع التنموية والخدمية تحقق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد أهمية انشاء صندوق سيادي للطوارئ ممول من عائدات الضرائب على السلع الكمالية وارباح الشركات الكبرى واستثمارها في مشاريع استراتيجية في الطاقة والبنية التحتية.
وأشاد أعضاء اللجنة بدور الجمعية المحوري في تنسيق جهود القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد المحلي والاعتماد على الذات وتحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدين ضرورة التنسيق واستمرارية التواصل مع الجمعية للاستفادة من خبراتها الاقتصادية.
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