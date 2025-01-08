"مالية الأعيان" تناقش إستراتيجيات وزارتي العمل والنقل

الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر، في جلستين منفصلتين، اليوم الأربعاء، استراتيجيات وزارتي العمل والنقل.

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وقال المعشر، إن اجتماع اللجنة في الجلستين جاء للاطلاع على استراتيجية وزارتي العمل والنقل ومشاريعهما ومدى توافقهما مع رؤية التحديث الاقتصادي وكتاب التكليف السامي.