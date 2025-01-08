"مالية الأعيان" تناقش إستراتيجيات وزارتي العمل والنقل

وقال المعشر، إن اجتماع اللجنة في الجلستين جاء للاطلاع على استراتيجية وزارتي العمل والنقل ومشاريعهما ومدى توافقهما مع رؤية التحديث الاقتصادي وكتاب التكليف السامي.
بدوره، قال وزير العمل الدكتور خالد البكار، إن الوزارة بأذرعها تعمل كفريق لتحقيق محركات رؤية التحديث الاقتصادي وكتاب التكليف السامي من خلال عدة برامج ومبادرات لتنظيم سوق العمل، ومن ضمنها تأهيل الراغبين بالعمل بمهارات تحاكي وتتوافق مع حاجة السوق المحلية والسوق الخارجية، أو من خلال التمويل للمشاريع من صندوق التنمية والتشغيل بسقوف وفوائد محفزة.
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