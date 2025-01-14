 
الثلاثاء 2025-01-14 05:21 م
 

"مالية الأعيان" تُناقش استراتيجية وزارة السياحة وموازنتها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الثلاثاء، 14-01-2025 03:31 م

الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر اليوم الثلاثاء، استراتيجية وزارة السياحة والآثار وموازنتها.

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وقال العين المعشر، إن اجتماع اللجنة مع وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، جاء للاطلاع على استراتيجية وموازنة الوزارة ومشاريعها ومدى توافقها مع رؤية التحديث الاقتصادي وكتاب التكليف السامي.


بدورها، قالت الوزيرة عناب، إن الوزارة ودوائرها تعمل بشكل متكامل بهدف تحقيق محركات رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تعمل على إيجاد بيئة سياحية مناسبة تستقطب المزيد من الزوار للمملكة.


وأكدت أن استراتيجية الوزارة تنسجم مع كتاب التكليف السامي الذي وجّه بزيادة مساهمة قطاع السياحة في النمو الاقتصادي من خلال تطوير المنتج السياحي وتحسين الخدمات السياحة وتعزيز السياحة العلاجية وغيرها من الأنماط السياحية.


وبينت عناب، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تعزيز فعالية التسويق وتقليل أثر السياحة الموسمية، وزيادة القدرة على التعافي، وتعزيز السفر عبر شركات النقل منخفضة التكاليف.


وأشارت إلى العمل على تدريب الموارد البشرية في الوزارة بشكل يتواءم مع خطة تحديث القطاع العام، وإشراك المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في المهن والوظائف السياحية وإشراك المجتمعات المحلية في النشاطات السياحية، لافتة الى أن أهداف الوزارة ترمي إلى حماية التراث وتحسين المواقع الأثرية وترميمها وإعادة تأهيلها وتسجيلها في قائمة التراث الإسلامية وقائمة التراث العالمية.

 
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