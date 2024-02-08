مالية الأعيان تناقش موازنة وزارتي الاستثمار والشباب

الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر في اجتماعين منفصلين، اليوم الخميس، موازنة وزارتي الاستثمار والشباب للسنة المالية 2024.

اضافة اعلان



وقال العين المعشر خلال الاجتماع الصباحي مع وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن للوزارة دورا هاما في جذب الاستثمارات ورفد الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على حجم الاستثمارات، التي تحققت في الربع الأخير من العام الماضي، ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.



بدورها، قالت السقاف، بحضور أمين عام الوزارة زاهر القطارنة، إن الوزارة حريصة على تطبيق أولويات وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 الهادفة لمواكبة تطلعات المستثمرين بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة.



وبينت أنه خلال العام الماضي جرى العمل على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، حيث تم استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم العمل حاليًا على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، مؤكدة أنه تم الانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية وعددها 95 خدمة.



وعلى مستوى جذب وترويج الاستثمار، أوضحت السقاف أن الوزارة تسعى ضمن خطة عمل لتسهيل بيئة الأعمال في المملكة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مبينة أن استراتيجية ترويج الاستثمار (2023-2026) تمت ضمن أفضل الممارسات العالمية، لتوائم مخرجاتها رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة.



وقالت أنه خلال شهر تموز الماضي، أطلقت الوزارة منصة (invest.jo)، حيثُ تتضمن 36 فرصة استثمارية متنوعة في 17 قطاعًا اقتصاديًا، إلى جانب مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينة أنه تم المشاركة في 26 فعالية ترويجية داخل الأردن وخارجه.



وفي الاجتماع الآخر، التقت اللجنة مع وزير الشباب محمد النابلسي لمناقشة موازنة الوزارة ، حيث تحدث العين المعشر عن أهمية الوزارة على قطاع الشباب وتمكينهم بما يتوافق مع الرؤية الملكية في تمكين الشباب، لافتًا إلى أن اللجنة أطلعت خلال الاجتماع على مدى مواءمة ما تم رصده في موازنة الوزارة والرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، ومعرفة اسهامات اللجنة الأولمبية في دعم الشباب.



من جهته، قال النابلسي إن موازنة الوزارة، الموزعة على نفقات تنمية المحافظات (اللامركزية) ونفقات رأسمالية ونفقات جارية، ارتفعت لتحقيق خطة عمل الوزارة التي تستمر في تنظيم الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2023 – 2025.



وأشار بحضور أمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور، وأمين عام اللجنة الأولمبية رنا السعيد، إلى أن أولوية الوزارة هي تحديث وتطوير المراكز الشبابية والمنشآت الرياضية، وإنشاء مراكز شبابية جاذبة، واستضافة بطولات دولية على المرافق الرياضية.



وأكد، التواصل المستمر مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة لتنفيذ عدد من المشاريع والنشاطات، التي تمكن الشباب وتطورهم، إضافة لتنفيذ مشروع بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتحفيز المشاركة الشبابية في العمل الحزبي والتمكين السياسي من خلال المراكز الشبابية.



ولفت إلى أن الشراكة مع اللجنة الأولمبية جاء من خلال وضع البرامج وتنفيذها والتي تعنى في الرياضات التي حققت إنجازات على مستوى العالم.



من جانبها، تحدثت السعيد حول عمل اللجنة الأولمبية، وشراكتها مع وزارة الشباب، لافتة إلى أن الشباب يشاركون من خلال اللجنة في الرياضات المتنوعة في الاتحادات الرياضية، والتي حققت العديد من الإنجازات عند المشاركة في البطولات الدولية، حيثُ تم تحقيق 176 ميدالية في العام الماضي.



وأشارت السعيد إلى أن موازنة اللجنة تتوزع على شكل مصاريف للاتحادات الرياضية ومن ضمنها التكلفة التي خصصت لأجل "الروزنامة الرياضية" لهذا العام، والتي تحتوي بطولات هامة حيث يتم تأهيل اللاعبين للمنافسة في تلك البطولات.



وشدد على حرص اللجنة على تطبيق الحوكمة في عمل الاتحادات، والتي تضمن الممارسة الأفضل من خلال تطبيق قانون اللجنة الأولمبية والأنظمة التي تعمل بها الاتحادات الرياضية.