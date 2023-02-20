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الإثنين، 20-02-2023 02:26 م

مالية الأعيان تناقش موازنة وزارتي النقل والأشغال العامة

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الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الاثنين، موازنات وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان، والدوائر التابعة للوزارتين، وذلك ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع الوزير المهندس ماهر أبو السمن، بحضور أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، وأمين عام وزارة الأشغال بالوكالة المهندسة نادية مصالحة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو.


وقال العين المعشر، إن قطاع النقل من القطاعات الحيوية، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويومي من جهة، ورافدة للاقتصاد الوطني من جهة أخرى، لافتا إلى أهمية التأكد من أن المشاريع الرأسمالية المدرجة بموازنة الوزارة أن يكون قد تم إجراء دراسات متخصصة بها، ولها مخصصات مالية لتنفيذها على أرض الواقع.


وفيما يتعلق بوزارة الأشغال العامة والاسكان، اشار المعشر إلى أهمية وجود مخصصات لصيانة الطرق، والأبنية الحكومية للحفاظ على استدامتها، مبينا أهمية الحرص على ترجمة الخطط الواردة برؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بالوزارتين.


من جهته، تحدث الوزير أبو السمن عن أبرز مشاريع النقل، وأهمها مشروع النقل الحضري في مدينتي إربد والزرقاء، إلى جانب مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان و الزرقاء، مؤكدا وجود عدة مشاريع جرى الانتهاء من دراساتها.


وبشأن وزارة الأشغال، بين أبو السمن أنه تم تقديم اقتراحات لعدة مشاريع مستقبلية، إلى جانب المشاريع، التي يتم تنفيذها، أهمها مشروع تقاطع الإرسال.


بدورهم، عرض مدراء الدوائر والهيئات، أبرز مشاريع الدوائر وخططها التنفيذية للعام الحالي، والأولويات المتمثلة في إدخال نظام النقل الذكي لتحسين خدمة النقل العام وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وتوسيع الربط مع دول العالم جوا.


كما حضر الاجتماع، مدير الخط الحجازي الأردني زاهي أحمد خليل ومدير الهيئة البرية المهندس نعمان الصبيحي ومدير شركة المطارات الأردنية أحمد العزام ومدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية والمهندس محمود خليفات.

 




 

 


 

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