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الثلاثاء، 04-04-2023 02:17 م

مالية الأعيان تواصل مناقشة مُعدل الشركات

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الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مُعدّل لقانون الشركات لسنة 2022.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع وزيري الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، بحضور نائب رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور رمزي نزهة.


وقال العين المعشر إن اللجنة أقرت، بحضور رئيس اللجنة القانونية في المجلس العين الدكتور أحمد طبيشات، عددا من مواد مشروع القانون المعدّل لقانون الشركات مع اجراء بعض التعديلات عليها، حيث جرى نقاش موسع حولها بهدف تجويد النصوص القانونية وإعادة صياغتها، وكذلك لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.


وتحدث الوزير الشمالي حول دور القانون المعدل لقانون الشركات في ترجمة رؤية التحديث الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن القانون جاء لتسهيل الأعمال والإجراءات على الشركاء والمساهمين، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال وضمان استقرار التشريعات.

 




 

 


 

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