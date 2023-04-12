مالية الأعيان تواصل مناقشتها مُعدَّل الشركات

الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، الوارد من مجلس النواب.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.



وقال العين المعشر، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع قانون المعدل لقانون الشركات مع المختصين، مشيرا إلى أن اللجنة وصلت في مناقشتها إلى المادة 285 من القانون الأصلي مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة على بعض مواد مشروع القانون.