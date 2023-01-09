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الإثنين، 09-01-2023 04:19 م

مالية النواب تبدأ غدا الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الموازنة

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الوكيل الإخباري - تعقد اللجنة المالية النيابية، غدا الثلاثاء، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر سليحات.

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وقال سليحات إنّ اللجنة ستعقد أيضا اجتماعا غدا الثلاثاء مع وزير المالية، محمد العسعس، الساعة 12 ظهرا.


وأضاف، أن اللجنة المالية سترتب برنامجا لمقابلة الحكومة والهيئات العامة ليتم تفصيل الموازنة العامة بكل جزء وتخفيض النفقات "غير الحميدة".


ورجح، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.


وكان مجلس النواب، قد أحال، اليوم الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، إلى اللجنة المالية.

 

المملكة

 




 

 


 

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