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الأربعاء، 30-11-2022 01:02 م

مالية النواب تتبنى مطالب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات أن اللجنة بصدد وضع تصور لجدول أعمالها خلال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة.اضافة اعلان


وقال السليحات لـ"الوكيل الإخباري"، إن أهم الملفات التي ستبحثها اللجنة خلال الفترة المقبلة هي مشروع الموازنة العامة لسنة 2023، ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة أولا بأول وتصويب المخالفات الواردة فيها، إلى جانب تبني المطالب المالية للموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

وأضاف أن اللجنة ستطرح ملف زيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين بوصفه مطلبا للجميع وخاصة أصحاب الرواتب المتدنية، لافتا إلى أنها ستبذل جهدها بهذا الشأن.

وكانت توافقت اللجنة المالية النيابية اليوم الأربعاء، على اختيار النائب الدكتور نمر السليحات رئيسا لها، والنائب ضرار الحراسيس مقررا للجنة.

 




 

 


 

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