مالية النواب: تحويل ملفات مختبرات في “الغذاء والدواء” إلى مكافحة الفساد

الوكيل الإخباري

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- ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بدوائر ومؤسسات وزارة الصحة والدوائر التابعة لها وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام : 2018 و2019 و2020 و2021.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة ووزير الصحة فراس الهواري وأمين عام الوزارة رائد الشبول ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي وعدد من المعنيين.وأكد السليحات انه سيتم تشكيل لجنة ما بين ديوان المحاسبة والمجلس الطبي الاردني لمتابعة المخالفات والاستيضاحات الواردة في التقارير.وفيما يتعلق بمؤسسة الغذاء والدواء، قررت "مالية النواب" تحويل المخالفات المتعلقة بمديرية المختبرات قسم الغذاء إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حسب السليحات.وقال السليحات إن تلك المخالفات تتعلق بعدم التقيد بإجراء بعض الفحوصات المخبرية المنصوص عليها على بعض المواد الغذائية بالإضافة إلى التأخر في اصدار نتائج تقارير الفحوصات المخبرية التي تجاوزت الشهر، ما يلحق الضرر ببعض المواد الغذائية.إلى جانب عدم التزام قسم مختبر الغذاء بالمهام المتعلقة بمراجعة التقارير والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها حسب الأصول، فضلا عن عدم وجود فحوص مخبرية غير مصادق عليها، وعدم قدرة الانظمة الإلكترونية المعمول بها في الغذاء والدواء على حصر التقارير المخبرية التي يتم التعديل عليها٠من جهته، قال الهواري انه تم تصويب بعض المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، مضيفا انه تم إغلاق عدد كبير من الملفات العالقة.وأشار الى انه سيتم متابعة ما تبقى من مخالفات واستيضاحات والعمل على اغلاقها وإنهاءها.