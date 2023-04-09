مالية النواب تدعو الجامعة الهاشمية لتصويب مخالفات واردة بتقرير ديوان المحاسبة

الوكيل الإخباري

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- دعت اللجنة المالية النيابية، إدارة الجامعة الهاشمية إلى ضرورة العمل على تصويب كل المخالفات الواردة بشأن الجامعة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، واسترداد المبالغ المصروفة بدون وجه حق بالسرعة الممكنة.وأكدت اللجنة أنها ستتابع متابعة الملاحظات الواردة في التقرير والمتعلقة بالجامعة لحين تصويبها، وتعزيز تلك الايجابية نهوضاً بالجامعة بما ينعكس إيجابا على التعليم العالي.جاء ذلك بعد نقاش مطول اجرته خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، تم فيه بحث الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بالجامعة الهاشمية وذلك في إطار مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، بحضور نائب رئيس الجامعة الهاشمية عوني اطرادات ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي وعدد من المعنيين.وأكد السليحات أهمية الحفاظ على المال العام وعدم التهاون مع المعتدين عليه، مشدداً على إغلاق جميع الاستيضاحات العالقة وعدم تكرارها.من جهته، قال اطرادات إنه سيتم تصويب جميع المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.حضر الاجتماع النواب : علي الخلايلة ، اسماء الرواحنة ، ناجح العدوان ، سليمان ابو يحيى ، ماجد الرواشدة ، عبد الرحيم المعايعة.علي الطراونة، ايوب خميس، رمزي العجارمة ، فراس القضاة، خير ابو صعليك، عمر العياصرة.