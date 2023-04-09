الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

مكافحة الأوبئة: خطورة انتقال مرض ماربوغ للأردن منخفضة حاليا

الأشغال تعلن عن انتهاء أعمال صيانة جسور طريق السلط الدائري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

التربية تدعو معلمي الإضافي لاستلام مستحقاتهم من البنوك غدا

الأمانة: ذبح نحو 38 ألف رأس من الأغنام والأبقار منذ بداية شهر رمضان

التعليم العالي تعلن عن إنتهاء المرحلة نصف النهائية من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

عكرمة صبري: الاحتلال يحاول تزييف ما يجري في المسجد الأقصى

الدفاع الروسية: تدمير مستودع وقود كبير في زابوروجيه وتصفية 400 جندي للعدو خلال يوم

مستوطنون يقتحمون خربة الحفيرة وموقع "ترسلة" المخلاة في جنين

تأجيل جلسة النواب الرقابية إلى الأربعاء المقبل

الأحد، 09-04-2023 05:52 م

مالية النواب تدعو الجامعة الهاشمية لتصويب مخالفات واردة بتقرير ديوان المحاسبة

WhatsApp Image 2023-04-09 at 5.46.11 PM


الوكيل الإخباري - دعت اللجنة المالية النيابية، إدارة الجامعة الهاشمية إلى ضرورة العمل على تصويب كل المخالفات الواردة بشأن الجامعة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، واسترداد المبالغ المصروفة بدون وجه حق بالسرعة الممكنة. اضافة اعلان


وأكدت اللجنة أنها ستتابع متابعة الملاحظات الواردة في التقرير والمتعلقة بالجامعة لحين تصويبها، وتعزيز تلك الايجابية نهوضاً بالجامعة بما ينعكس إيجابا على التعليم العالي. 

جاء ذلك بعد نقاش مطول اجرته خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، تم فيه بحث الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بالجامعة الهاشمية وذلك في إطار مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، بحضور نائب رئيس الجامعة الهاشمية عوني اطرادات ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي وعدد من المعنيين.

وأكد السليحات أهمية الحفاظ على المال العام وعدم التهاون مع المعتدين عليه، مشدداً على إغلاق جميع الاستيضاحات العالقة وعدم تكرارها.

من جهته، قال اطرادات إنه سيتم تصويب جميع المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.

حضر الاجتماع النواب : علي الخلايلة ، اسماء الرواحنة ، ناجح العدوان ، سليمان ابو يحيى ، ماجد الرواشدة ، عبد الرحيم المعايعة.علي الطراونة، ايوب خميس، رمزي العجارمة ، فراس القضاة، خير ابو صعليك، عمر العياصرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1681043412499

خدمات الأعيان تتطلع على استراتيجية شركة البريد

1681042316113

مالية الأعيان تواصل مناقشة مُعدّل لقانون الشركات

WhatsApp Image 2023-03-11 at 11.01.21 AM

تأجيل جلسة النواب الرقابية إلى الأربعاء المقبل

WhatsApp Image 2023-04-09 at 2.06.32 PM

نواب يدعون لنقل التجربة المصرية إلى الأردن بمجال استخدام الغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الطاقة

42023614822438262692

30 سؤالا نيابيا في جلسة رقابية الإثنين

3202320184935810357282

الضمان : 168 مليونا صرفت على برنامجي استدامة وتعافي

أخبار متعلقة
1680789651582

مالية النواب توصي بتحويل ملف نفايات الحجر الصحي إلى القضاء

WhatsApp Image 2023-03-21 at 4.46.16 PM

مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة النقل

zXiMnITK6q9fohYHtL8wOrKdyG9pGARln2SCXcbS

مالية النواب توصي بإحالة مخالفتين بالضمان إلى مكافحة الفساد

1679316924055

مالية النواب توصي باسترداد أموال صرفت بغير وجه حق في وزارة الخارجية

0L5A9955

مالية النواب تُطالب بتشكيل لجنة للوقوف على مشاريع الأشغال

0L5A0017

"مالية النواب" تناقش اليوم تقارير ديوان المحاسبة لوزارة الأشغال