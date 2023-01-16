"مالية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة اليوم

الوكيل الاخباري - تستمر اللجنة المالية النيابية، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، لعدد من الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة.

اضافة اعلان



وبحسب جدول أعمال اللجنة، فإنها ستناقش موازنات كل من وزارة السياحة، دائرة الآثار العامة، هيئة تنشيط السياحة، سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، شركة تطوير العقبة، مؤسسة الموانئ وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.



وعقدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء الماضي، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر سليحات، بعد أن أحاله مجلس النواب إلى اللجنة المالية.

