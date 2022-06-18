السبت 18-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تخريج دورة المتطلبات العامة للمختبرات الطبية

نقابة الألبسة: لا رفع على الأسعار خلال عيد الأضحى

إخماد 92 حريقاً في المملكة خلال 24 ساعة

ضبط مركبة شحن محملة بـ34 راكباً في الصندوق الخلفي

مصدر: الأردن جاهز لتمرير الغاز المصري المُصدر إلى لبنان من اراضيه

صندوق المعونة يُحدد موعد بدء صرف الدعم الحكومي الإضافي للمنتفعين - تفاصيل

نقابة المطاعم تطالب برفع أسعار الوجبات الشعبية 20 قرشاً

الأردن يشارك بالقمة العالمية للنقل الجوي بالدوحة غدا

مالية النواب تستهجن تهرب الحكومة وتطالب بزيادة الأجور

الدوريات الخارجية: تسهيلات لسكان المريغة رغم تحويلات الصحراوي

السبت، 18-06-2022 11:59 ص

مالية النواب تستهجن تهرب الحكومة وتطالب بزيادة الأجور

2 (2)


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

استهجن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي تهرب الحكومة وفريقها الاقتصادي من الجلوس مع اللجنة منذ ما يزيد عن الشهرين.

وقال السعودي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحكومة تتذرع بالانشغال مع صندوق النقد الدولي وفي الزيارات إلى الخارج بدلا من الجلوس مع اللجنة ومتابعة أوجه صرف الموازنة والتحديات التي طرأت على الاقتصاد العالمي مؤخرا.

وأضاف أنه في حال لم تستجب الحكومة لدعوات اللجنة المالية حتى نهاية حزيران الجاري فإنه سيضطر لعقد مؤتمر صحفي ليطلع الشعب الأردني على مستجدات الأمور أثر الارتفاعات الأخيرة في الأسعار وانعكاسها على الموازنة.

وحذر السعودي من ارتفاع أسعار الفائدة وأثرها على مديونية الأردن ومعدلات النمو التي ستتقلص لتؤدي إلى هرب الاستثمار وزيادة نسبة البطالة. 

وأوضح أن اللجنة ستطلب من الحكومة تفعيل نظام الحماية الاجتماعية لدعم الأسر في مواجهة ارتفاع الأسعار في ظل عدم وجود زيادات على الرواتب خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن الدعم لا يعني تقديمه من خلال صندوق المعونة الوطنية وهو مطبق في جميع دول العالم.

ولفت السعودي إلى أن اللجنة أوصت بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، لكن الحكومة لم تفي بوعودها حتى الآن وهو ما تصر اللجنة على المطالبة به.

وبيّن أن آخر لقاء بين اللجنة ووزارة المالية يعود إلى الاجتماعات الأخيرة التي عقدت خلال مناقشة موازنة عام 2022.

اضافة اعلان

 

يشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي، قرر الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما استدعى اتخاذ البنك المركزي الأردني قرارا بزيادة الفوائد اعتبارا من غدا الأحد بمقدار 50 نقطة أساس باستثناء سعر فائدة نافذة الايداع لليلة واحدة حيث تم رفعه بمقدار 75 نقطة أساس ما يعني انعكاس أثر هذه القرارات على المقترضين والقروض الجديدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_c4439e3a913a42e44b0510cb699204e4

نواب البترا يطالبون بتحسين الوضع المائي

M63A9908

استنكار نيابي لحادثة الاعتداء على معلمتين في عجلون

15192052103f9434b15ac1296bd414d8c34d49f5a9

دعوة لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

1655291357013

النائب الطباشات: الأردن أقر مبكرا تشريعات للحفاظ على البيئة

01

الفايز يلتقي عددا من سفراء الدول الصديقة لدى المملكة

امتحانات

التعليم النيابية تناقش اليوم استعداد وزارة التربية لعقد امتحان التوجيهي

أخبار متعلقة
5cAHRs6d9FlpY83fTpai5ljI3pR2SrbFXHcGBvlY

اجتماع مرتقب يجمع النواب مع الحكومة وخبراء حول أسعار المحروقات

0L5A6467

الطاقة النيابية تبحث ارتفاع أسعار المحروقات غدا الاثنين

1654086357086

الدغمي يلقي كلمة في افتتاح مؤتمر البرلمان العربي بالبحرين

627287734c59b774830900c4

السواعير: طرح الثقة بوزير الطاقة في حال استمرار ارتفاع المحروقات

2936360b5f3d2f9087f8a8855baa85e0

سؤال نيابي حول المكافآت والعلاوات في البلقاء التطبيقية

5202212115620760344603

مجلس النواب: داعمون لكل جهد ملكي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن