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الأربعاء، 01-03-2023 02:24 م

مالية النواب تشكر الملك لتوشيح "الموازنة" بالإرادة الملكية

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الوكيل الإخباري - أعربت اللجنة المالية النيابية عن شكرها لجلالة الملك عبدالله الثاني، توشيح مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 بالإرادة الملكية السامية اليوم الأربعاء.

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وقالت، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأربعاء، على لسان رئيسها النائب الدكتور نمر سليحات العبادي، إن من شأن ذلك تمكين كُل أجهزة الدولة من مباشرة أعمالها كافة.


وأكدت "المالية النيابية" أنها ستتابع لقاءات جلالة الملك للاطلاع على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مُشددة على كُل الحرص بُغية تطبيق التوجيهات الملكية في شأن ذلك.

 




 

 


 

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