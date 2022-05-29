مالية النواب تطلع على سير عمل دائرة الإحصاءات العامة

الوكيل الإخباري

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- التقت اللجنة المالية في مجلس النواب، خلال زيارتها لدائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، مدير عام الدائرة الدكتور شاهر الشوابكة وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي وعددا من مدراء مديريات الدائرة.وأطلع الشوابكة اللجنة على آلية العمل التي تتبعها الدائرة من حيث توفير البيانات الإحصائية للمساعدة في رسم السياسات واتخاذ القرارات، مستعرضا نشاطات الدائرة والمنهجيات المستخدمة، إضافة إلى أبرز المسوحات والمشاريع التي تقوم بها.وقال إن الدائرة عملت على تطوير نوعية وجودة البيانات الإحصائية التي تنتجها، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالبيانات الصادرة عنها، مشيرا الى أن الدائرة أجرت العديد من التعدادات والمسوحات المتخصصة، والدراسات كما تواصل جهودها في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية.بدوره قال عضو اللجنة المالية عمر النبر، إن زيارة اللجنة تأتي للاطلاع على دور الدائرة وسير العمل الإحصائي في المملكة، مؤكدا ضرورة إدامة توفير الأرقام والمعلومات الاحصائية، والحفاظ على المستوى المشرّف والمتألق الذي وصلت إليه الدائرة.