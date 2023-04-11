الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

الملك يحث المجتمع الدولي على الوقوف ضد الإجراءات التي تحرض على العنف بالأراضي الفلسطينية

أمين عمان: الأردنيون لا يرغبون بفرص العمل المتوفرة بالسوق المركزي

روسيا.. زلزال وبركان يهزان نفس المكان في آن

4.5 ملايين برميل نفط استوردها الأردن من العراق منذ أيلول 2021

إتلاف نحو 20 طن مواد تموينية بإربد منذ بداية رمضان

بحث التعاون بين الجامعة الأردنية والسفارة التشيلية

هام من تنظيم قطاع الاتصالات حول المسابقات الرمضانية

الدفاع الروسية: مقتل 450 جنديا أوكرانيا في معارك أرتيوموفسك

الخصاونة: الأردن يرحب بمزيد من الاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات

هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش التركية

الثلاثاء، 11-04-2023 03:51 م

مالية النواب تمهل جامعة مؤتة لتصويب ملاحظات ديوان المحاسبة

IMG-20230411-WA0113


الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بجامعة مؤتة، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للاعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، بحضور نائب رئيس جامعة مؤتة الدكتور علي الضمور، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، وعدد من المعنيين.

وأكد السليحات أهمية الحفاظ على المال العام، وعدم التهاون مع المعتدين عليه، مشددًا على إغلاق جميع الاستيضاحات العالقة.

اضافة اعلان


وأضاف أن اللجنة أمهلت الجامعة لتصويب بعض المخالفات والاستيضاحات الواردة في التقارير.

من جهته، قال الضمور إنه تم العمل على تصويب بعض المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، مضيفًا أنه سيتم تصويب ما تبقى منها والعمل على إغلاقها.


وأشار إلى أنه يتم متابعة كل الملاحظات والاستيضاحات والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وتؤخذ بعين الاعتبار.

وحضر الاجتماع النواب: علي الطراونة، ناجح العدوان، أسماء الرواحنة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
420239104146106779503

أمين عمان: الأردنيون لا يرغبون بفرص العمل المتوفرة بالسوق المركزي

1681215049690.jfif

تربوية الأعيان تبحث خطة تطوير امتحان الثانوية العامة والتعليم المهني

IMG-20230411-WA0110

"إدارية النواب" تستعرض الهيكل التنظيمي لمُستشفيات وزارة الصحة

0L5A0017

الإدارية النيابية تناقش اليوم الهيكلة الجديدة للمستشفيات الحكومية

1681136054466

مالية الأعيان تواصل مناقشة مُعدّل الشركات

WhatsApp Image 2023-04-10 at 4.10.43 PM

سياحة النواب تبحث قضية إيقاف الاعتراف بشهادات البحرية الأردنية من دولة عربية

أخبار متعلقة
120231561918113479144

مالية النواب تواصل مناقشة تقارير ديوان المحاسبة

1680003996040

مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة بشأن وزارة العدل

WhatsApp Image 2023-03-21 at 4.46.16 PM

مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة النقل

zXiMnITK6q9fohYHtL8wOrKdyG9pGARln2SCXcbS

مالية النواب توصي بإحالة مخالفتين بالضمان إلى مكافحة الفساد

1679316924055

مالية النواب توصي باسترداد أموال صرفت بغير وجه حق في وزارة الخارجية

0L5A9955

مالية النواب تُطالب بتشكيل لجنة للوقوف على مشاريع الأشغال