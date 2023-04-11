مالية النواب تمهل جامعة مؤتة لتصويب ملاحظات ديوان المحاسبة

الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بجامعة مؤتة، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للاعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، بحضور نائب رئيس جامعة مؤتة الدكتور علي الضمور، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، وعدد من المعنيين.



وأكد السليحات أهمية الحفاظ على المال العام، وعدم التهاون مع المعتدين عليه، مشددًا على إغلاق جميع الاستيضاحات العالقة.

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وأضاف أن اللجنة أمهلت الجامعة لتصويب بعض المخالفات والاستيضاحات الواردة في التقارير.



من جهته، قال الضمور إنه تم العمل على تصويب بعض المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، مضيفًا أنه سيتم تصويب ما تبقى منها والعمل على إغلاقها.



وأشار إلى أنه يتم متابعة كل الملاحظات والاستيضاحات والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وتؤخذ بعين الاعتبار.



وحضر الاجتماع النواب: علي الطراونة، ناجح العدوان، أسماء الرواحنة.