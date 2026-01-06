مالية النواب تناقش اليوم تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية

حيث ستناقش اللجنة المالية تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، والمتعلق بوزارة التربية والتعليم.
وأحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية، تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024، إلى لجنته المالية.
وتسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، وذلك خلال استقباله رئيس الديوان راضي حمادين، مؤكدا أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام، مشيرا إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.
وأضاف القاضي أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في الحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، تستوجب من السلطات كافة التعاون، وأن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون، مؤكداً أن المجلس يولي تقارير ديوان المحاسبة الأهمية الدائمة.
-
أخبار متعلقة
-
"الطاقة النيابية": تشكيل لجنة للنظر بشكاوى متعلقة بقيمة فواتير الكهرباء
-
الفايز يدعو لاطلاع الأردنيين على وضع الضمان ويفتح ملف الاقتراض الحكومي
-
اللجنة الصحية النيابية تتعرف على التجربة التركية في زراعة الأعضاء
-
"الطاقة النيابية" تدرس مشروع قانون الغاز وتعلن اجتماعاً مرتقباً لبحث ارتفاع فواتير الكهرباء
-
الاستثمار النيابية تقر مشروع القانون المعدّل لقانون المنافسة لعام 2025
-
"الشباب النيابية" تؤكد دعمها للمبدعين الأردنيين المشاركين في معرض JISTEF الدولي
-
مجلس النواب يناقش الاثنين ردود الحكومة على 11 سؤالا نيابيا
-
لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش اليوم مشروع قانون معدل لقانون المنافسة