مالية النواب تناقش اليوم تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية

08:26 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759896 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعقد اللجان النيابية المختصة في مجلس النواب اجتماعاتها الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا. اضافة اعلان





حيث ستناقش اللجنة المالية تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، والمتعلق بوزارة التربية والتعليم.



وأحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية، تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024، إلى لجنته المالية.



وتسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، وذلك خلال استقباله رئيس الديوان راضي حمادين، مؤكدا أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام، مشيرا إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.



وأضاف القاضي أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في الحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، تستوجب من السلطات كافة التعاون، وأن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون، مؤكداً أن المجلس يولي تقارير ديوان المحاسبة الأهمية الدائمة.

تم نسخ الرابط





