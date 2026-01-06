الثلاثاء 2026-01-06 10:34 ص

مالية النواب تناقش اليوم تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية

مبنى وزارة التربية والتعليم
مبنى وزارة التربية والتعليم
الثلاثاء، 06-01-2026 08:26 ص
الوكيل الإخباري-   تعقد اللجان النيابية المختصة في مجلس النواب اجتماعاتها الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا.اضافة اعلان


حيث ستناقش اللجنة المالية تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، والمتعلق بوزارة التربية والتعليم.

وأحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية، تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024، إلى لجنته المالية.

وتسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، وذلك خلال استقباله رئيس الديوان راضي حمادين، مؤكدا أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام، مشيرا إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.

وأضاف القاضي أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في الحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، تستوجب من السلطات كافة التعاون، وأن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون، مؤكداً أن المجلس يولي تقارير ديوان المحاسبة الأهمية الدائمة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاتحاد الأردني لشركات التأمين

خاص بالوكيل الاتحاد الأردني للتأمين: لا علاقة للسماسرة بإجراءات الترخيص أو التأمين

أعلنت وزارة الصحة الأميركية التي يرأسها روبرت كينيدي جونيور المعروف بتشكيكه باللقاحات، خفض عدد اللقاحات الموصى بها للأطفال، استنادا إلى جدول جديد وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "يتّسم بمنطق أكبر" من سا

عربي ودولي الولايات المتحدة تقلّص عدد اللقاحات الموصى بها للأطفال

مصرع 14 شخصا وإصابة 18 جراء سيول شمال إندونيسيا

عربي ودولي مصرع 14 شخصا وإصابة 18 جراء سيول شمال إندونيسيا

ل

منوعات انتشال جثة شابة من قاع بحيرة بعد وفاة غامضة في تركيا - فيديو

ل

منوعات أجور الطيارين بين الواقع والخيال

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية توضيح من مؤسسة المتقاعدين العسكريين بخصوص القروض

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث

عربي ودولي هيغسيث: نحو مئتين من عناصر القوات الأميركية دخلوا كراكاس للقبض على مادورو

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2710 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 970 طنا، والورقيات 301 طن. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الت

اقتصاد محلي 2080 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم



 






الأكثر مشاهدة