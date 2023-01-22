"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات عدة وزارات ومؤسسات

الوكيل الإخباري - تواصل اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب الأحد، في إطار مناقشتها لقانون الموازنة للسنة المالية 2023، مناقشة موازنات وزارات ومؤسسات إعلامية عدة.

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وتناقش اللجنة، بحسب جدول أعمالها، موازنات وزارة الشباب، وزارة النقل والدوائر التابعة لها، وزارة الثقافة، وزارة الاتصال الحكومي والدوائر التابعة لها، قناة المملكة، ومديرية الأمن العام.



وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير الماضي، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.