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"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات وزارات التخطيط والزراعة والشباب

مجلس النواب
مجلس النواب
الخميس، 12-12-2024 06:03 ص

الوكيل الإخباري-   تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الخميس، لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ لكل من "وزارة الشباب والدوائر التابعة لها، ووزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والدوائر التابعة لها".

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ووجه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأربعاء، اللجنة المالية النيابية إلى تكثيف اجتماعاتها وتسليم توصياتها إلى المجلس مطلع الشهر المقبل.


وأحال مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية.
ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجماً مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

 
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