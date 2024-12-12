"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات وزارات التخطيط والزراعة والشباب

الوكيل الإخباري- تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الخميس، لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ لكل من "وزارة الشباب والدوائر التابعة لها، ووزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والدوائر التابعة لها".

اضافة اعلان



ووجه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأربعاء، اللجنة المالية النيابية إلى تكثيف اجتماعاتها وتسليم توصياتها إلى المجلس مطلع الشهر المقبل.