مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارتي العمل والطاقة

الوكيل الاخباري - تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لعدد من الوزارات والدوائر التابعة لها، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب لمناقشة قضايا عدة.

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حيث تناقش اللجنة المالية، موازنات كل من وزارة العمل والدوائر التابعة لها، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها.



وتناقش لجنة الريف والبادية الدور الذي تقوم به شركة المدن الصناعية الأردنية ومساهمتها في تحقيق التنمية في مختلف مناطق الريف والبادية الأردنية.

وتبحث لجنة المرأة وشؤون الأسرة خلال اجتماعها، الفرص والبدائل المتاحة للمرأة العاملة بالمواقع الأثرية في البترا.

