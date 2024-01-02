الثلاثاء 02-01-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الحوارات لـ الوكيل: حرب إسرائيل بعد 7 أكتوبر حرب وجودية

إصابة ضابط إسرائيلي في اشتباكات قلقيلية

الدوريات تكشف سبب حادث التدهور الذي ادى لاصابة 16 شخصاً على الطريق الصحراوي أمس

استشهاد 5 شبان برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

سانا: إسرائيل تقصف مواقع بريف دمشق

الاحتلال يكشف أسباب سحبه 5 ألوية من غزة

قوات الاحتلال تنسحب من جنين

نحو 34 ألف طالب يتقدم لتكميلية التوجيهي اليوم

مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارتي العمل والطاقة

عاجل

استشهاد 5 شبان برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

الثلاثاء، 02-01-2024 07:56 ص

مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارتي العمل والطاقة

النواب


الوكيل الاخباري - تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لعدد من الوزارات والدوائر التابعة لها، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب لمناقشة قضايا عدة.

اضافة اعلان


حيث تناقش اللجنة المالية، موازنات كل من وزارة العمل والدوائر التابعة لها، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها.


وتناقش لجنة الريف والبادية الدور الذي تقوم به شركة المدن الصناعية الأردنية ومساهمتها في تحقيق التنمية في مختلف مناطق الريف والبادية الأردنية.
وتبحث لجنة المرأة وشؤون الأسرة خلال اجتماعها، الفرص والبدائل المتاحة للمرأة العاملة بالمواقع الأثرية في البترا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-12-31 at 3.01.33 PM

عمل النواب تناقش مشروع قانون "التنمية الاجتماعية"

WhatsApp Image 2023-12-31 at 11.04.31 AM (1)

شريم: المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً قوياً وفاعلاً للمرأة والشباب على الساحة الوطنية

النواب

المالية النيابية تناقش موازنتي وزارتي السياحة والتنمية

WhatsApp Image 2023-12-28 at 1.08.27 PM

الصفدي: نرفض كل محاولات تهجير أهل غزة وفصلها عن الضفة

33333

تربية النواب تتمنى النجاح للطلبة بامتحانات التوجيهي

نواب 2

مالية النواب تناقش موازنة وزارة النقل لعام 2024

أخبار متعلقة
تاكسي1

مطالب مالكي المركبات العمومية والعاملين على التطبيقات على طاولة النواب

IMG-20231216-WA0075

الصفدي ينعى سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح

0L5A0411

النواب يدعو المُجتمع الدولي لتبني موقف حازم تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة

WhatsApp Image 2023-12-13 at 1.54.23 PM

المعايعة: خطوات نوعية لترسيخ سيادة القانون والحاكمية الرشيدة

2 (13)

العكور يدعو وزير الأشغال لزيارة موقع حادث تدهور سلحوب

0L5A6467

النواب ينعى الشهيد النعيمي والنائب السابق قراقيش