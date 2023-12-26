"مالية النواب" تناقش اليوم موازنة 4 وزارات

الوكيل الاخباري - تواصل اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لعدد من الوزارات والدوائر التابعة لها، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب لمناقشة قضايا عدة.

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وتناقش اللجنة المالية خلال اجتماعها موازنات كل من وزارة الشباب، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر التابعة لها، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والدوائر التابعة لها، وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها.



وتطلع لجنة البيئة والمناخ خلال اجتماعها، على دور وزارة الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.



وتلتقي لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، الأمناء العامين للأحزاب الأردنية لبحث موضوع تعزيز وتمكين مشاركة الشباب في حياة السياسة.

وتجتمع اللجنة الإدارية النيابية، لمناقشة الواقع الاداري لوزارة النقل.

