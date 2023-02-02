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الخميس، 02-02-2023 01:29 م

مالية النواب تناقش تحديات البلديات

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الوكيل الإخباري - اطلعت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات، اليوم الخميس، على المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات في مختلف مناطق المملكة.

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جاء ذلك خلال لقاء اللجنة ورئيسة كتلة الائتلاف الوطني النيابية أسماء الرواحنة، رؤساء البلديات المنتسبين لحزب الائتلاف الوطني، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.

وقال السليحات، إن الأردن يمر بمرحلة اقتصادية صعبة، داعيا البلديات إلى التركيز على الاستثمار بالتشارك مع القطاع الخاص للتخفيف من ديونها وللقيام بدورها على أكمل وجه.


وأشار إلى أن اللجنة سترفع توصيات رؤساء البلديات لوزارتي الإدارة المحلية والمالية والجهات المعنية للأخذ بها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.


من جهته، قال الخلايلة إن الحزب يسعى وضمن التوجيهات الملكية السامية الى تعزيز المشاركة في الحياة الحزبية والحصول على أكبر عدد من المقاعد النيابية في الانتخابات المقبلة.


بدورها، قالت الرواحنة إن اللقاء جاء للاستماع إلى المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات في المملكة، والعمل على تذليلها.


من جهتهم، استعرض رؤساء البلديات أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه بلدياتهم، ورفعوا توصيات للجنة المالية النيابية وكتلة الائتلاف الوطني النيابية.


وطالبو بإعفاء البلديات من الفوائد المترتبة على حساباتهم المكشوفة، والتخفيف من القيود على رؤساء البلديات ومنحهم صلاحيات أكثر، وتسهيل الإجراءات المتبعة للحصول على الطاقة المتجددة للبلديات، وتحويل كامل حصص البلديات من مخالفات السير وأمانة عمان الكبرى.


كما طالبوا بتحويل جزء من الرسوم التي تتقاضاها أمانة عمان على الخضار والفواكه للبلديات، وإجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية، ورفع كفاءة المجالس المحلية، ومعالجة تأخير طرح العطاءات وتفويض الصلاحيات لرئيس البلدية وإعادة النظر بتصنيفات الأراضي.

 




 

 


 

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