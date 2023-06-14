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الأربعاء، 14-06-2023 03:22 م

مالية النواب تناقش تقارير "المحاسبة" المتعقلة بجامعتي الطفيلة التقنية والألمانية

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الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية، مُناقشة الاستيضاحات والمُخالفات المُتعلقة بجامعتي الطفيلة التقنية والألمانية الأردنية، وذلك في إطار مُناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.

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جاء ذلك خلال اجتماعين مُنفصلين عقدتهما اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، وعدد من المعنيين.


وأكد السليحات، في بيان صحفي أصدرته اللجنة اليوم الأربعاء، ضرورة إغلاق جميع الاستيضاحات المُتعلقة بهاتين الجامعتين، حيث تم إعطائها مُهلة لتصويب المُخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.


من جهته، قال رئيس جامعة الطفيلة التقنية، الدكتور عاطف المشاقبة، "إننا نعمل وبشكل جدي على تصويب بعض المُخالفات"، مُضيفا أنه سيتم تصويب ما تبقى منها والعمل على إغلاقها بشكل نهائي، في أقرب وقت ممكن.


وبين المشاقبة أن الجامعة قامت بتحصيل واسترداد مجموعة من المبالغ المصروفة كحوافز، ورسوم البرنامج الموازي المُترتبة على أعضاء هيئة التدريس المُجازين على حساب التفرغ العلمي.


بدوره، أكد نائب رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور مالك الشراري، أنه تم تحصيل واسترداد الأموال المُترتبة على الجهات المُخالفة لصالح الجامعة، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة جادة لتصويب كل المُخالفات الواردة في تقارير الديوان الخاصة بالجامعة.


وحضر الاجتماع النواب، أحمد القطاونة، وناجح العدوان، وضرار الحراسيس، وعمر النبر، وسليمان أبو يحيى، وأسماء الرواحنة، وعمر الزيود.

 




 

 


 

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