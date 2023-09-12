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الثلاثاء، 12-09-2023 03:09 م

"مالية النواب" تناقش تقارير "المحاسبة" المتعلقة بصندوق توفير البريد

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الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، تقارير ديوان المحاسبة للأعوام:  2018 - 2021، والمتعلقة بصندوق توفير البريد.اضافة اعلان


وقال السليحات، بحضور مدير عام الصندوق بالوكالة فادي شناعة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، إن "مالية النواب" وبعد نقاش موسع مع المعنيين تبين أن بعض الاستيضاحات محالة إلى القضاء، فيما أوصت اللجنة بضرورة متابعة استرداد وتحصيل الأموال المصروفة دون وجه حق.

وأضاف أن المخالفات التي مناقشتها مرتبطة بحساب الموجودات والمطلوبات، وحقوق الملكية للصندوق، وحساب الذمم، والاتفاقية الموقعة بين صندوق توفير البريد وشركة البريد الأردني.

من جهته، أكد النائب محمد الشطناوي ضرورة إغلاق جميع الاستيضاحات الواردة بالتقارير، والعمل على استرداد الأموال المصروفة دون سند قانوني.

من ناحيته، أجاب شناعة على جميع الاستيضاحات الواردة في التقارير، مؤكدًا أنه تم تصويب المخالفات الواردة فيها، وتحصيل المبالغ المصروفة دون وجه حق، بينما العمل جار على تحصيل باقي المبالغ.

 




 

 


 

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