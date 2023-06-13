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الثلاثاء، 13-06-2023 03:58 م

مالية النواب تناقش تقارير المحاسبة لجامعتي البلقاء التطبيقية والحسين بن طلال

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الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية مُناقشة الاستيضاحات والمُخالفات المُتعلقة بجامعتي البلقاء التطبيقية والحُسين بن طلال، وذلك في إطار مُناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.
 
جاء ذلك خلال اجتماعين مُنفصلين عقدتهما اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، وعدد من المعنيين.

وأكد السليحات أهمية الحفاظ على المال العام، وعدم التهاون مع المُعتدين عليه، مُشددًا على إغلاق جميع الاستيضاحات العالقة.

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وأضاف أن اللجنة أمهلت الجامعتين لتصويب بعض المُخالفات والاستيضاحات الواردة في التقارير.

من جهته قال نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور خليل الحياري، إنه تم العمل على تصويب بعض المُخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المُحاسبة، مُضيفًا أنه سيتم تصويب ما تبقى منها والعمل على إغلاقها.


وأشار إلى أنه يتم مُتابعة كل المُلاحظات والاستيضاحات والمُخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وتؤخذ بعين الاعتبار.

بدوره، أكد رئيس جامعة الحسين بن طلال، الدكتور عاطف الخرابشة، أن هُناك جدية من قبل إدارة الجامعة لإنهاء جميع المُلاحظات ومُعالجة كُل المُخالفات الواردة في تقارير الديوان الخاصة بالجامعة.

وبين السليحات ان "المالية النيابية " كانت قد أحالت ملف تأجير "كافتيريا" جامعة الحُسين بن طلال الوارد بتقرير ديوان المُحاسبة لسنة 2020 إلى هيئة النزاهة ومُكافحة الفساد، نظرًا لوجود فروقات كبيرة في بدل الإيجار، وعدم طرح عطاء بذلك، خلافًا لأحكام المادتين 20 و21 من نظام اللوازم.

وتابع السليحات كما أحالت اللجنة ملف عطاء التأمين الصحي الوارد بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 والمُتعلق بجامعة الحُسين بن طلال.

وحضر الاجتماع النواب: محمد السعودي، أحمد القطاونة، ناجح العدوان، محمد الخلايلة، ضرار الحراسيس، عمر النبر، سليمان أبو يحيى.

وكان رئيس وأعضاء اللجنة قد قدموا، في بداية الاجتماع، التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة الأعياد الوطنية (عيد الاستقلال، يوم الجيش، ذكرى الثورة العربية الكُبرى)، وبمُناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وقرأ الحضور الفاتحة على روح فقيد الوطن النائب يسار الخصاونة، مُستذكرين مناقب الفقيد وبصماته الواضحة خلال مسيرته النيابية.


وأعربوا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى آل الفقيد وعشيرة الخصاونة بهذا المصاب الجلل، ضارعين إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

 




 

 


 

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