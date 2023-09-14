الخميس 14-09-2023
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الخميس، 14-09-2023 03:14 م

مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالمناطق الحرة

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الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020، المتعلقة بشركة مجموعة المناطق الحرة.اضافة اعلان


وقال رئيسها النائب نمر السليحات، خلال ترؤسه للاجتماع الذي حضره مدير عام الشركة عبد الحميد الغرايبة وعدد من المعنيين ومندوبين عن ديوان المحاسبة، إنه تم تصويب عدد من المخالفات الواردة في تلك التقارير.

من جهته، قال الغرايبة انه تم تصويب أوضاع العديد من المخالفات، مقدرا بذات الوقت الجهود التي يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة.

وحضر الاجتماع النواب: عمر النبر، أحمد القطاونة، سليمان أبو يحيى، فراس العجارمة، ناجح العدوان.

 




 

 


 

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