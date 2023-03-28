الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للأمن السيبراني يوقع مذكرة تفاهم مع كلية لومينوس الجامعية التقنية

وزير الأوقاف: من واجبي منع خطباء لا يحملون شهادات شرعية

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الثلاثاء، 28-03-2023 02:51 م

مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة بشأن وزارة العدل

1680003996040


الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة العدل، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، ومدير وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة فخري الخطبا، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي.


وأكد السليحات أهمية الحفاظ على المال العام وعدم التهاون مع المعتدين عليه، مشددًا على إغلاق جميع الاستيضاحات العالقة وعدم تكرارها.


وأشاد بدور الوزارة بإنهاء وإغلاق معظم المخالفات الواردة في التقرير.


وحضر الاجتماع النواب: محمد الشطناوي، ضرار الحراسيس، سليمان أبو يحيى، ناجح العدوان، أسماء الرواحنة.


من جهتهما، قال العبادي والخطبا إنه تم تصويب معظم المخالفات الواردة في التقرير، مشيرين إلى أنه سيتم متابعة تصويب أوضاع ما تبقى.


وأضافوا أنه سيتم تزويد ديوان المحاسبة بكتب تثبت جميع التصويبات للمخالفات التي تم إغلاقها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A6467

مجلس النواب يعيد هيكلة أمانته العامة بتخفيض عدد المديريات إلى 14

320232663016410068487

جلسة رقابية اليوم لمناقشة ردود الحكومة على أسئلة نيابية

M63A0260

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل هيكلة "أمانة النواب"

0L5A6467

النواب يناقشون غداً إجابات الحكومة على 30 سؤالا

0L5A6467

مجلس النواب يقر معدل الشركات

0L5A0436

لجنة فلسطين في الأعيان تستنكر إعلان إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة

أخبار متعلقة
1679316924055

مالية النواب توصي باسترداد أموال صرفت بغير وجه حق في وزارة الخارجية

0L5A9955

مالية النواب تُطالب بتشكيل لجنة للوقوف على مشاريع الأشغال

WhatsApp Image 2023-03-08 at 3.01.40 PM

مالية النواب تُناقش تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الشباب

WhatsApp Image 2023-03-07 at 2.25.20 PM (1)

مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الطاقة

WhatsApp Image 2023-03-06 at 4.19.41 PM

مالية النواب توصي باسترداد مبالغ مصروفة دون وجه في وزارة الزراعة

1678018722877

إدارية النواب توصي بتعزير الرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية