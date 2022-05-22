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الأحد، 22-05-2022 01:07 م

مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة لوزارة الشباب

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الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد، مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنوات 2018 و 2019 و2020.

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وقال رئيس اللجنة النائب محمد السعودي، ان اللجنة استمعت من وزارة الشباب الى ردودها حول الاستيضاحات الواردة في التقارير وسيتم العمل على تصويبها.


من جهته قال رئيس لجنة استيضاحات ديوان المحاسبة ولجنة تظلمات الموظفين في وزارة الشباب سالم ابو قاعود، ان الوزارة تعمل جاهدة على تصويب كافة الاستيضاحات الواردة في التقرير حيث تم تشكيل لجان ادارية لمتابعة تلك الاستيضاحات.


وحضر الاجتماع امين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالين وعدد من المعنيين في الديوان وممثلين عن وزارة الشباب.

 




 

 


 

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