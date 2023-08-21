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الإثنين، 21-08-2023 02:42 م

مالية النواب" تناقش تقرير "المحاسبة 2018" بشأن شركة البريد الأردني

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الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة والاستيضاحات لشركة البريد الأردني لسنة 2018.اضافة اعلان


وقال السليحات، بحضور مدير عام البريد الأردني بالوكالة هنادي الطيب، وممثلين عن ديوان المحاسبة، إن اللجنة طالبت بضرورة تزويدها بتقرير حول الاستيضاحات الواردة بالتقرير، والإجراءات التي تمت بخصوصها، من قبل إدارة "البريد".

من جهتها، قالت الطيب "إن خسائر الشركة وصلت إلى 26 مليون منذ بدء تأسيسها"، مشيرة إلى تعميم لمجلس الوزراء، أصدره نهاية حزيران الماضي، يقضي باعتماد البريد الأردني للوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، لنقل البضائع بما لا يزيد عن 31 كيلوغرام، ما يعني زيادة الإيراد المالي للشركة.

وحول المخالفات الواردة في تقرير "المحاسبة 2018"، أوضحت الطيب أنه تم تصويب عديد من المخالفات والاستيضاحات، بينما سيتم العمل على إنهاء وتصويب ما تبقى منها، الفترة المقبلة.

 




 

 


 

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