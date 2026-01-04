الأحد 2026-01-04 06:36 م

"مالية النواب" تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الأشغال

جانب من الاجتماع
الأحد، 04-01-2026 05:29 م

الوكيل الإخباري- شرعت اللجنة المالية النيابية، برئاسة نمر السليحات، اليوم الأحد، في مناقشة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، والمتعلقة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، بحضور رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، وأمين عام الوزارة جمال قطيشات، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات.

وأكد السليحات أن الاجتماع يأتي بهدف الاطلاع على أبرز ما تضمنه التقرير من ملاحظات ومخالفات، مشيدا بالدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة في حماية المال العام وتعزيز منظومة الرقابة على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع التأكيد على استقلالية الديوان وأهمية تمكينه من أداء دوره بكفاءة عالية.


وشدد على ضرورة متابعة الملاحظات الواردة في التقرير والعمل على تصويب المخالفات ومعالجتها وفقا للأصول القانونية.


بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية تقرير ديوان المحاسبة بوصفه أداة رئيسية في تقييم أداء المؤسسات العامة ودعم مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي بفاعلية.


من جانبه، أوضح الحمادين أن تقرير العام 2024 يختلف عن التقارير السابقة من حيث تركيزه على القضايا الجوهرية، معتمدا منهجية تقوم على تصويب الخلل مباشرة من خلال مذكرات المراجعة، بالتوازي مع أدوات المخرجات الرقابية الأخرى، لافتا إلى أن الديوان أجرى دراسة تقييمية لوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات، كما عمل على تدريب وتأهيل نحو 600 مدقق حكومي.

 
 


