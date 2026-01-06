مالية النواب تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية والتعليم

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، والمخصص لمناقشة الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والمتعلقة بوزارة التربية والتعليم للسنة المالية 2024، بحضور الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة لدراسة العطاء الخاص بمشروع توسعة المدارس، وتزويد اللجنة المالية بجميع الملاحظات المرتبطة بهذا المشروع.
من جهتهم، شدد النواب الحضور على أهمية متابعة الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والعمل على إغلاقها وفق الأصول.
بدورها، أوضحت الشخاترة أنه تم تصويب عدد كبير من الاستيضاحات، مشيرةً إلى وجود شراكة وتنسيق مستمر مع ديوان المحاسبة حيال ما يرد من استيضاحات.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس لجنة الصحة في الأعيان: إعادة تفعيل المجلس الصحي العالي يعزز الحوكمة
-
مذكرة تفاهم بين "الاستثمار النيابية" ومركز الحياة "راصد"
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تبحث اتفاقية أبو خشيبة مع وزير الطاقة
-
مالية النواب تناقش اليوم تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية
-
"الطاقة النيابية": تشكيل لجنة للنظر بشكاوى متعلقة بقيمة فواتير الكهرباء
-
الفايز يدعو لاطلاع الأردنيين على وضع الضمان ويفتح ملف الاقتراض الحكومي
-
اللجنة الصحية النيابية تتعرف على التجربة التركية في زراعة الأعضاء
-
"الطاقة النيابية" تدرس مشروع قانون الغاز وتعلن اجتماعاً مرتقباً لبحث ارتفاع فواتير الكهرباء