مالية النواب تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية والتعليم

جانب من الاجتماع
الثلاثاء، 06-01-2026 05:09 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر السليحات، أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام وتعزيز منظومة الرقابة المالية والإدارية في مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، والمخصص لمناقشة الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والمتعلقة بوزارة التربية والتعليم للسنة المالية 2024، بحضور الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة.


وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة لدراسة العطاء الخاص بمشروع توسعة المدارس، وتزويد اللجنة المالية بجميع الملاحظات المرتبطة بهذا المشروع.


من جهتهم، شدد النواب الحضور على أهمية متابعة الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والعمل على إغلاقها وفق الأصول.


بدورها، أوضحت الشخاترة أنه تم تصويب عدد كبير من الاستيضاحات، مشيرةً إلى وجود شراكة وتنسيق مستمر مع ديوان المحاسبة حيال ما يرد من استيضاحات.

 
 


