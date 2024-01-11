مالية النواب تناقش موازنة "الأعلى لذوي الإعاقة"

الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024.

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وأشاد السليحات، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس برئاسة سمو الأمير مرعد بن زيد.



وبين خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس مهند العزة، وعدد من موظفي المجلس والمدير العام للموازنة العامة مجدي الشريقي، أن موازنة المجلس بلغت نحو 5 مليون دينار، بارتفاع بلغ 919 ألفا، مقارنة بإعادة تقدير 2023، حيث بلغت النفقات الجارية نحو 2 مليون دينار.



وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، أشار السليحات إلى أنها بلغت 3 ملايين دينار، بارتفاع قُدر بـ700 ألف دينار، وذلك لتمكين المجلس من تنفيذ خطته الاستراتيجية.



من جهته، قال العزة إن المجلس يعتبر المظلة الرئيسة والقانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، ويسعى إلى تعزيز منظومة العيش المستقل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.



وبين أنه وبحسب دراسة أجريت عام 2015، بلغت الأرقام الرسمية للأشخاص ذوي الإعاقة حوالي مليون و250 ألفا، أي ما نسبته 11.2 بالمئة ضمن الفئة العمرية فوق 5 أعوام، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تنسجم مع تقارير منظمة الصحة العالمية.

من جانبهم، أكد النواب، ناجح العدوان، وعمر النبر، ومحمد شطناوي، ومحمد أبو صعيليك، دور المجلس في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم كافة الخدمات والرعاية لهم.