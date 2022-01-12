الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

الملك يزور أكبر مشروع تحريج في الأردن - صور

القدومي لـ"الوكيل الاخباري": مقاطعة مؤتمر "ايديك" في دبي بسبب مشاركة صهيونية

هزة أرضية تضرب شمال غرب سوريا.. هل أثرت على الأردن؟

في واتساب... هل بات تشغيل الرسائل الصوتية دون فتح التطبيق متاحاً؟

السفير الصيني: الأردن والصين تعيشان مرحلة تاريخية ويجب تطوير نهجهما السياسي والاقتصادي

إطلاق منصة دعم فاتورة الكهرباء رسميا - رابط

الأمن يلقي القبض على 4 أشخاص في معان اعتدوا على آخر إثر جريمة قتل وقعت قبل 20 عاماً

الحكومة تنفي أي توجه لتعديل العطلة الأسبوعية في الأردن

التعليم العالي تحدد موعد دوام طلبة الجامعات الرسمية والخاصة - تفاصيل

الغذاء والدواء تحذر الأردنيين من مستحضرين للتنحيف - أسماء

الأربعاء، 12-01-2022 04:18 م

مالية النواب تناقش موازنة وزارة الإدارة المحلية

1641993623369


الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، موازنة وزارة الإدارة المحلية، بحضور نائب رئيس الوزراء، ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان.

اضافة اعلان


وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية بالجهود التي تقوم بها الوزارة في تطوير العمل البلدي والنهوض به في مختلف المجالات، والذي أسهم في تحسن الأداء ومستوى الخدمات.


كما أشادوا بحرص الوزارة على العمل لإصدار نظام خاص يتعلق بخارطة الأراضي لضمان المحافظة على الرقعة الزراعية، وتحقيق العدالة للجميع.


من جانبه، أكد كريشان، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة المهندس حسين المهيدات، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، حرص الوزارة على تطوير العمل الإداري للبلديات والنهوض به، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن الأردني، تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص، وترجمة لخطة الحكومة.


ولفت كريشان إلى حرص الوزارة على تطوير أساليب عمل البلديات بهدف تنمية وخدمة المجتمع بشكل شمولي يشمل جميع الخدمات، يلمس أثره المواطن على أرض الواقع. وبين أن مديونية البلديات تصل إلى ما يقارب الـ 290 مليون دينار، في حين أن هناك ذمما لها تصل إلى 300 مليون دينار، لافتا إلى وجود حوافز للبلديات تصل إلى 15 بالمئة من قيمة تحصيلها للذمم.


وأكد ضرورة مراعاة ظروف المواطنين فيما يتعلق بآلية التحصيل، لتكون ضمن شروط وآليات ميسرة تراعي الظروف وتحافظ على المال العام.


كما بين كريشان أهمية عوائد المحروقات للبلديات لمساعدتها للقيام بمهامها وخدماتها، والبالغة قيمتها في موازنة العام الحالي 150مليون دينار.


وأوضح حرص الوزارة على التنمية المستدامة من خلال توجيه البلديات لتطوير آلياتها، وإيجاد شراكات مع القطاع الخاص في موضوع الاستثمار لضمان العوائد المالية المرجوة وتوفير فرص عمل.


وأشار إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى الوصول لنسبة 100 بالمئة من عمال الوطن في جميع بلديات المملكة لغاية عام 2025، بحيث يتم تقليص التصاريح الممنوعة للعمالة الوافدة في هذا المجال بنسبة 20 بالمئة سنويا.


وبين أن وزارة الإدارة المحلية أخذت على عاتقها موضوع النظافة في جميع أنحاء المملكة بما فيها الطرق الخارجية والأماكن السياحية والأثرية لتوحيد الصلاحيات والمرجعيات، لافتا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتثبيت عمال الوطن الفعليين العاملين في الميدان بهذه المهنة.


وجرى نقاش موسع حول العديد من القضايا والأمور التي تهم المواطن بين عدد من أعضاء اللجنة ونائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7iD3v42R4nP2aAaXCNBgdmHrPtlE3889PIDhP2LE

السفير الصيني: الأردن والصين تعيشان مرحلة تاريخية ويجب تطوير نهجهما السياسي والاقتصادي

WhatsApp Image 2022-01-12 at 2.16.33 PM

فلسطين النيابية تبحث مع "الأونروا" واقع الخدمات في المخيمات

20210629T115818-1624957098753074000

الرفاعي يدعو لعدم تكرار الإشاعات

c97b8755-d698-402d-bb3e-097303186a98

مجلس الأعيان يبدأ مناقشة التعديلات الدستورية

0L5A0436

مجلس الأعيان يناقش التعديلات الدستورية اليوم

0L5A0017

اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة وزارات الأربعاء

أخبار متعلقة
407828_13_1628943633

العرموطي يمطر الحكومة بالأسئلة حول أسعار المحروقات

c8c4232aa68da259a3c9d988da920cb3

هل سيعيش الأردن عطشاً حقيقياً بالمستقبل ؟ .. خبراء يوضحون

SNMt69KVlco8zhmkBYgrW9sSz2AnLwlUhUNcbAXT

صندوق استثمار الضمان: ندرس الاستثمار في مشروع الناقل الوطني

حسين-الحراسيس

الحراسيس: وزير أسبق تحدث عن وجود كميات مياه تكفي لـ500 عام

Water-conservation

النائب المومني: "مزرعة متنفذ" تستهلك 204 مليون م3 مياه سنوياً

خليل

عطية يقدم مقترحات بديلة لاتفاق النوايا مع الاحتلال - تفاصيل