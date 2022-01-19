مالية النواب تناقش موازنة وزارة الخارجية لسنة 2022

الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.

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وقال السعودي إن اللجنة ناقشت موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.



وأضاف أن اللجنة تقدر عاليا الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الوزارة ترجمة لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المباشرة التي جعلت للأردن مكانة مرموقة على خارطة العالم، من خلال حضوره في المحافل العربية والدولية.



وناقش رئيس وأعضاء اللجنة المالية عددا من القضايا المتعلقة بموازنة الوزارة وعمل السفارات والبعثات الدبلوماسية في العديد من دول العالم، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالقضايا الإقليمية وأثرها على الأردن.



ودعا النواب الحضور إلى وضع خطة لشراء مقرات للسفارات الأردنية في الخارج بديلا لعمليات الإيجار التي تكلف موازنة الوزارة والدولة سنويا مبالغ مالية طائلة.



وأشار الصفدي إلى أن عدد البعثات ومنازل السفراء المملوكة 48، في حين أن الوزارة تضع على خطتها حصر البعثات والقنصليات المستأجرة للشراء من خلال نظام الاستئجار المنتهي بالتملك.



وعرض الصفدي لموازنة الوزارة وأوجه إنفاقها والتي تقدر في موازنة 2022 بنحو 52 مليون دينار، واصفا اياها بالمتواضعة في ظل دورها ووجودها المنتشر بالعالم.



وأشار إلى أن الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك من خلال التواصل والتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والاشقاء العرب والإدارة الأميركية ومختلف دول العالم، مؤكدا أنه لا سلام دون الوصول لحل شامل وعادل مبني على اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، إلى جانب دولة اسرائيلية.



وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد الصفدي أن الأردن كان وما زال موقفه ثابت من الأزمة السورية بانه لا خيار الا الحل السياسي للحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها واستقراراها.



وأشار إلى أن هناك 1.6 مليون لاجئ في الأردن، 10 بالمئة فقط منهم يقيمون في المخيمات، وهناك ضغط كبير على البنية التحتية، بالإضافة إلى تراجع الدعم الدولي للاجئين.



ولفت إلى أن هناك جهودا تُبذل من أجل التقدم في جواز السفر الأردني حيث هناك عوامل توضع عند تصنيف جواز السفر، منها طبيعة المسافرين وأهداف السفر وكذلك هناك أثر للحالة التي تعيشها المنطقة من صراعات وأحداث وايضا عمليات اللجوء، ومع ذلك الوزارة تبذل جهدا كبيرا للتقدم بذلك.



يذكر أن عدد البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج 60 بعثة، وعدد القنصليات الفخرية 70، والبعثات المعتمدة لدى البلاط الملكي 160، والقنصليات الفخرية لدى البلاط الملكي 66، وعدد السفارات التي جرى ربطها مع مركز الوزارة إلكترونيا 57.