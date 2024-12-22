"مالية النواب" تناقش موازنتي وزارة الثقافة ودائرة المكتبة الوطنية

وقال السليحات إن وزارة الثقافة تمثل تجسيد قيم المعرفة وارتقاء الذوق العام وإطلاق فضاء إبداعي حر والتنوع الثقافي.
وأشار إلى أن موازنة الوزارة بلغت 11.6مليون دينار بنمو 19بالمئة لتبلغ مخصصات النفقات الرأسمالية 6.1 مليون دينار، والجارية 5.5 مليون.
من جانبه، عرض الرواشدة لأبرز برامج الوزارة ومشاريعها، مشددًا على أن دور الثقافة يتجاوز الجوانب الإبداعية التقليدية مثل الشعر والمسرح والقصة إلى كونها محركًا أساسيًا في البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
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