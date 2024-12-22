"مالية النواب" تناقش موازنتي وزارة الثقافة ودائرة المكتبة الوطنية

الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور نمر السليحات، مشروع موازنتي وزارة الثقافة ودائرة المكتبة الوطنية لعام 2025، بحضور وزير الثقافة مصطفى الرواشدة ومدير دائرة المكتبة نضال العياصرة، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

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وقال السليحات إن وزارة الثقافة تمثل تجسيد قيم المعرفة وارتقاء الذوق العام وإطلاق فضاء إبداعي حر والتنوع الثقافي.



وأشار إلى أن موازنة الوزارة بلغت 11.6مليون دينار بنمو 19بالمئة لتبلغ مخصصات النفقات الرأسمالية 6.1 مليون دينار، والجارية 5.5 مليون.