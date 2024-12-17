"مالية النواب" تواصل اليوم مناقشة قانون الموازنة العامة

الوكيل الإخباري- تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب الثلاثاء، لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ لكل من "هيئة الخدمات والإدارة العامة ومعهد الإدارة العامة، ودائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام، ووزارة المياه والري والدوائر التابعة لها".

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ووجه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اللجنة المالية النيابية إلى تكثيف اجتماعاتها وتسليم توصياتها إلى المجلس مطلع الشهر المقبل.