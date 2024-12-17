"مالية النواب" تواصل اليوم مناقشة قانون الموازنة العامة

ووجه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اللجنة المالية النيابية إلى تكثيف اجتماعاتها وتسليم توصياتها إلى المجلس مطلع الشهر المقبل.
ومجلس النواب أحال، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية.
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