مالية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة 2025

من جهته، قدم مدير عام الموازنة مجدي الشريقي توضيحا لموازنات الوزارات والوحدات الحكومية ولمعدلات النمو الاقتصادي والناتج الإجمالي ومعدلات العجز وأبرز أهداف الموازنة العامة.
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