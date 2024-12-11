مالية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة 2025

الوكيل الإخباري- تواصل اللجنة المالية النيابية اليوم الاربعاء مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025 .

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ويوم أمس الثلاثاء ، ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع لها مشروع الموازنة العامة بحضور مدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي ونائب المدير العام ايمن أبو الرب بعد إحالته إليها من مجلس النواب

وقال رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات، إن اللجنة ستطلب تفاصيل حول الأرقام التي وردت في الموازنة مثل مخصصات النفقات الرأسمالية للمحافظات ومخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ومخصصات الشواغر التي تمت تعبئتها في موازنه 2024 والمخصص في 2025.



من جهته، قدم مدير عام الموازنة مجدي الشريقي توضيحا لموازنات الوزارات والوحدات الحكومية ولمعدلات النمو الاقتصادي والناتج الإجمالي ومعدلات العجز وأبرز أهداف الموازنة العامة.

