مالية النواب تواصل مناقشة تقارير ديوان المحاسبة

الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، مناقشة استيضاحات ديوان المحاسبة للسنوات 2018 و2019 و2020، والخاصة بالهيئة الوطنية لإزالة الألغام وهيئة الأوراق المالية بحضور أمين عام الديوان ابراهيم المجالي.

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وقال رئيس اللجنة النائب محمد السعودي، إن اللجنة ناقشت استيضاحات الديوان للهيئة الوطنية لإزالة الألغام بحضور مديرها العام محمد بريكات، وقررت إمهال الهيئة مدة شهر لتصويب أوضاعها.



كما ناقشت اللجنة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بهيئة الأوراق المالية، بحضور رئيسها ليث العجلوني، وقدمت عددا من التوصيات المتعلقة بالحسابات المطلوبة وحقوق الملكية للشركات التي تتعامل في السوق المالي ومتابعة استرداد وتحصيل كامل المبالغ المصروفة بدون سند قانوني لأمناء الصناديق.



وأشار السعودي، إلى أن اللجنة تمارس دورها الرقابي من خلال التقارير الواردة إليها من ديوان المحاسبة الذي يعتبر الذراع الرقابي لمجلس النواب على المؤسسات والدوائر الحكومية.