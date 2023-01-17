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مالية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

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الثلاثاء، 17-01-2023 06:24 ص

مالية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

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الوكيل الاخباري - تستمر اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، لعدد من الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من مجلس النواب وقضايا عدة.

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وتناقش اللجنة، بحسب جدول أعمالها، موازنات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وصندوق توفير البريد، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركة البريد الأردني. إضافة إلى موازنات وزارة الزراعة، ومؤسسة الإقراض الزراعي، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة التعاونية الأردنية.


وكذلك موازنات وزارة المياه والري، وسلطة وادي الأردن، وشركة مياه الاردن (مياهنا)، وشركة مياه اليرموك، وشركة مياه العقبة.


والثلاثاء، تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.


أما اللجنة الإدارية فتناقش الإعفاءات الجمركية لذوي الاحتياجات الخاصة وتوحيد الجهات الرقابية على المراكز الجمركية والانتدابات من الوزارات والأمن العام إلى دائرة الجمارك.


لجنة الصحة والبيئة تناقش الثلاثاء أيضا، الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية. أما كتلة البرنامج النيابية فتناقش موضوع التأمين الصحي.


وتقوم كتلة العدالة النيابية الثلاثاء، بزيارة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة للالتقاء برئيس هيئة الأركان المشتركة يوسف الحنيطي.

 

 


 




 

 


 

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