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مالية النواب تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات

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أرشيفية
الأحد، 15-12-2024 08:46 ص

الوكيل الإخباري- تواصل اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وذلك من خلال مناقشة موازنة وزارة النقل والدوائر التابعة لها.

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كما تناقش اللجنة موازنة وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والدوائر التابعة لهما.


ووجه رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، الأربعاء الماضي، اللجنة المالية النيابية بتكثيف اجتماعاتها وتسليم توصياتها إلى المجلس مطلع الشهر المقبل.

 
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