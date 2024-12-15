مالية النواب تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات

كما تناقش اللجنة موازنة وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والدوائر التابعة لهما.
ووجه رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، الأربعاء الماضي، اللجنة المالية النيابية بتكثيف اجتماعاتها وتسليم توصياتها إلى المجلس مطلع الشهر المقبل.
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