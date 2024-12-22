مالية النواب تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات

كما تناقش اللجنة موازنة وزارة الثقافة والدوائر التابعة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى موازنة وزارة الصحة والدوائر التابعة لها.
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