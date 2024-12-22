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مالية النواب تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات

م
أرشيفية
الأحد، 22-12-2024 09:42 ص

الوكيل الإخباري - تواصل اللجنة المالية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وذلك من خلال مناقشة موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمحكمة الدستورية.

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كما تناقش اللجنة موازنة وزارة الثقافة والدوائر التابعة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى موازنة وزارة الصحة والدوائر التابعة لها.

 
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