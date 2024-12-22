مالية النواب تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات

الوكيل الإخباري - تواصل اللجنة المالية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وذلك من خلال مناقشة موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمحكمة الدستورية.

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