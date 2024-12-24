"مالية النواب" تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات

وتجتمع لجنة العمل النيابية لمناقشة، شكاوى مقدمة من عدد من أصحاب الحضانات، كما تناقش خلال اجتماعها شكاوى مقدمة من عدد من عمال مجموعة حديد الأردن.
وتناقش لجنة الشباب خلال اجتماعها، الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوزام (2019/2025).
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