"مالية النواب" تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات

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الوكيل الإخباري- تواصل اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وذلك من خلال مناقشة موازنة وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية، دائرة الشؤون الفلسطينية، وزارة التربية والتعليم العالي، مجمع اللغة العربية،هيئة الأوراق المالية،مركز ايداع الأوراق المالية، شركة بورصة عمّان، شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية. اضافة اعلان





وتجتمع لجنة العمل النيابية لمناقشة، شكاوى مقدمة من عدد من أصحاب الحضانات، كما تناقش خلال اجتماعها شكاوى مقدمة من عدد من عمال مجموعة حديد الأردن.



وتناقش لجنة الشباب خلال اجتماعها، الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوزام (2019/2025).