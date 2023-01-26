الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

أسعار النفط تواصل ارتفاعها اليوم

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية - تفاصيل

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

"مالية النواب" تواصل مناقشة موازنة دائرتي قاضي القضاة والإفتاء

التربية تنعى وفاة الطالب محمد بني ملحم

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة

وفيات الخميس 26-1-2023

جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في عين الباشا

الذنيبات أول امرأة أردنية تقود طائرة حربية F16 - صور

الكرك : ممثلو مؤسسات مجتمع المدني يدعون إلى التشاركية لتحقيق التنمية المستدامة

الخميس، 26-01-2023 06:37 ص

"مالية النواب" تواصل مناقشة موازنة دائرتي قاضي القضاة والإفتاء

0L5A0411


الوكيل الإخباري - تواصل اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب الخميس، في إطار مناقشتها لقانون الموازنة للسنة المالية 2023، مناقشة موازنات دوائر ومؤسسات حكومية عدة.

اضافة اعلان


وتناقش اللجنة، بحسب جدول أعمالها، موازنات دائرتي قاضي القضاة، والإفتاء العامة، جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وجمعية البنوك، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.


وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
file

مالية النواب توصي بزيادة موازنة مديرية الأمن العام وفتح باب التجنيد

637a601d3060f

لجنة الطاقة في الأعيان تقر إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي

WhatsApp Image 2023-01-16 at 12.13.48 AM

الصفدي يغادر إلى الجزائر اليوم

120232562516455981232

الصفدي يدعو النواب لجلسة رقابية الثلاثاء المقبل

WhatsApp Image 2023-01-25 at 2.07.34 AM

نواب: وزارة التربية بحاجة لتعيين 12 ألف معلم ومعلمة

M63A8879

قبيلات: تعيين 2700 معلم ومعلمة خلال العام الحالي

أخبار متعلقة
0L5A0017

"مالية النواب" تناقش موازنة عدة وزارات اليوم

M63A0259

"مالية النواب" تواصل مناقشة موازنات وزارات ومؤسسات

0L5A0017

"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات عدة وزارات ومؤسسات

0L5A6423

"مالية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة اليوم

M63A9908

النواب يستمع الاثنين لخطاب الموازنة العامة

0L5A0017

العمل النيابية تناقش اليوم "معدل الضمان الاجتماعي"