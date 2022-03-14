مالية النواب توصي الجمارك بمتابعة تحصيل نحو 300 مليون دينار

الوكيل الإخباري - أوصت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنوات 2018-2019-2020، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات من دائرة الجمارك العامة تحصيل الذمم المالية العالقة.

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وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، أن رصيد حساب الذمم المدينة لعام 2017 بلغ 300,626,170 دينارا على الشركات والمؤسسات والأفراد.



وبين، التقرير أن المبالغ المالية الواردة في الاستيضاح تمثل الرسوم والغرامات الجمركية والمصاريف الأخرى المترتبة على القضايا الجمركية.



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