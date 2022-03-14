الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

الخارجية: تسهيل إجراءات سفر 12 اردنيا من وارسو إلى الأردن

المغرب: نعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي للمرة الأولى في أبريل

المنطقة العسكرية الوسطى تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة الاسبانية

الحنيطي يستقبل المديرة العامة للاستراتيجيات والعلاقات الدولية للقوات المسلحة الفرنسية

الخصاونة: الحكومة ستقوم باتخاذ إجراءات تخفيفية لعودة السياحة العلاجية

الكرملين: لدينا ما يكفي من السلاح ولم نطلب مساعدة الصين

مالية النواب توصي الجمارك بمتابعة تحصيل نحو 300 مليون دينار

بوتين يخوّل شركات الطيران الروسية السيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة قيمتها 10 مليار دولار

التداول في بورصة عمّان اليوم يُسجل أعلى نقطة منذ 2018

الإثنين، 14-03-2022 03:34 م

مالية النواب توصي الجمارك بمتابعة تحصيل نحو 300 مليون دينار

d2ffa2936c03f90ce228dcb43a8ff3f4


الوكيل الإخباري - أوصت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنوات 2018-2019-2020، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات من دائرة الجمارك العامة تحصيل الذمم المالية العالقة.

اضافة اعلان


وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، أن رصيد حساب الذمم المدينة لعام 2017 بلغ 300,626,170 دينارا على الشركات والمؤسسات والأفراد.


وبين، التقرير أن المبالغ المالية الواردة في الاستيضاح تمثل الرسوم والغرامات الجمركية والمصاريف الأخرى المترتبة على القضايا الجمركية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
622f255364d17

الدغمي: أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن الأردن

0L5A0346

النواب يقر معدل بنك تنمية المدن والقرى

1647253199963

فلسطين النيابية تلتقي رئيس جمعية قدامى لاعبي قطاع غزة

M63A9908

دعوة نيابية لتأجيل أقساط القروض خلال شهر رمضان

0L5A0017

مجلس النواب يواصل مناقشة معدل بنك تنمية المدن والقرى

444b3b97-5974-4d68-a87c-d6f0afe5495e

إحالة عطاء بقيمة 110 ملايين دولار في وزارة المياه على شركات ليس لها سجل تجاري في الأردن

أخبار متعلقة
3006bac4-b4d6-4331-b573-6e51ba8f01e8

"مالية النواب" تناقش استيضاحات صرف مكافآت وحوافز ومشروع قيد الدراسة منذ 2006 في "سلطة العقبة"

63d7b28f-d791-4d47-9ddb-73028e899cd4

161 مليون دينار مستحقات للضمان الاجتماعي على القطاع الخاص

2e6323de-32b2-4d6e-b4f1-1c1ec82d89ff

توصية بإحالة مخالفات في "ضريبة الدخل" إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد - تفاصيل

d1fba91e-48a6-43ec-a882-8f5ce6148751

مخالفات مالية في مديريات المالية والأموال العامة وحسابات "مديرية الخزينة" - تفاصيل

0d752606-8a66-4254-9869-97d5f113c2a6

توصية باسترداد مبالغ مالية صُرفت دون وجه حق في "البلديات" وتحقيق بطرح عطاءات دون تنفيذ

895db5b4-f7a0-4f2d-919e-b8b887c75ed9

توصية بإحالة مخالفات مالية وإدارية في البلديات إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد