مالية النواب توصي باسترداد مبالغ ومكافآت صرفت دون وجه حق

الوكيل الإخباري - أوصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، باسترداد مبالغ ومكافآت مالية صرفت دون وجه حق لأعضاء اللجنة التوجيهية للقبول الموحد.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، لمناقشة الاستيضاحات الواردة بحق وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة اليرموك في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 - 2020، بحضور أميني عامي وزارتي التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، والتعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، ونائب رئيس جامعة اليرموك الدكتور رياض المومني، وأمين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي وعدد من المعنيين.



وقال السعودي، إن تقرير ديوان المحاسبة كشف أن وزارة التعليم العالي صرفت مكافآت مالية لأعضاء اللجنة التوجيهية للقبول الموحد، مشددا على أن اللجنة لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفة واردة بتقرير ديوان المحاسبة وسيجري التعامل معها بشفافية مطلقة، موضحا أن اللجنة ستطلع الرأي العام على قراراتها عبر وسائل الإعلام.



وبين السعودي أن اللجنة ستتابع جميع المخالفات الواردة بحق وزارة التربية والتعليم وجامعة اليرموك.



وأوصت "مالية النواب" باسترداد مبالغ مالية صرفت دون وجه حق لمستشار ثقافي في إحدى السفارات، إذ تبين أن الوزارة صرفت له رواتب لأربعة أشهر رغم عودته إلى الوطن دون وجود أي قرارات استدعاء بالعودة من قبل وزارة الخارجية أو وزارة التعليم العالي، فيما طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعديل التعليمات وأسس صرف حوافز برنامج التعليم الموازي في الجامعات الحكومية للكادرين الإداري والأكاديمي.



